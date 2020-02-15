Фуркад про відмову Логінова спілкуватися зі ЗМІ: Сумно, що чемпіон світу не хоче розмовляти

Олександр Логінов (по центру) та Мартен Фуркад (праворуч) / EPA-EFE/ANDREA SOLERO

Французький біатлоніст Мартен Фуркад прокоментував рішення Олександра Логінова відмовитися від спілкування зі ЗМІ на чемпіонаті світу-2020 на Антхольці.