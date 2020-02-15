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Фуркад про відмову Логінова спілкуватися зі ЗМІ: Сумно, що чемпіон світу не хоче розмовляти

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Олександр Логінов (по центру) та Мартен Фуркад (праворуч) / EPA-EFE/ANDREA SOLERO

Французький біатлоніст Мартен Фуркад прокоментував рішення Олександра Логінова відмовитися від спілкування зі ЗМІ на чемпіонаті світу-2020 на Антхольці.

Логінов пройшов повз журналістів після фінішу в спринті, але дав коментар Міжнародному союзу біатлоністів (IBU).

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"Сумно, що чемпіон світу не хоче розмовляти", – сказав Фуркад.

  • Росіянин Олександр Логінов став чемпіоном світу з біатлону в спринті. Українець Дмитро Підручний замкнув топ-10.
  • Додамо, що під час нагородження француз Мартен Фуркад привітав Олександра Логінова – спортсмени потиснули один одному руки на п'єдесталі. 
  • У 2017 році під час нагородження після змішаної естафети на чемпіонаті світу в Хохфільцені Логінов і Шипулін відмовилися тиснути руку Фуркаду, який під час гонки став винуватцем падіння Логінова.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Росії Новини Спорту Чемпіонат світу з біатлону Спорт Новини біатлону
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