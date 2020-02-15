Фуркад про відмову Логінова спілкуватися зі ЗМІ: Сумно, що чемпіон світу не хоче розмовляти
Французький біатлоніст Мартен Фуркад прокоментував рішення Олександра Логінова відмовитися від спілкування зі ЗМІ на чемпіонаті світу-2020 на Антхольці.
Логінов пройшов повз журналістів після фінішу в спринті, але дав коментар Міжнародному союзу біатлоністів (IBU).
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"Сумно, що чемпіон світу не хоче розмовляти", – сказав Фуркад.
- Росіянин Олександр Логінов став чемпіоном світу з біатлону в спринті. Українець Дмитро Підручний замкнув топ-10.
- Додамо, що під час нагородження француз Мартен Фуркад привітав Олександра Логінова – спортсмени потиснули один одному руки на п'єдесталі.
- У 2017 році під час нагородження після змішаної естафети на чемпіонаті світу в Хохфільцені Логінов і Шипулін відмовилися тиснути руку Фуркаду, який під час гонки став винуватцем падіння Логінова.
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