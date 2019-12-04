Фуркад впевнено виграв індивідуальну гонку, Підручний – 20-й

У шведському Естерсунді завершилася чоловіча індивідуальна гонка (20 кілометрів). Впевнену перемогу здобув француз Мартен Фуркад.

Запорукою перемоги Сімона Фуркада стала відмінна стрільба та чудова швидкість. Три вогневі рубежі француз подолав без промахів. Єдину помилку Мартен допустив на останній стійці, однак вона не завадила йому виграти "індивідуалку".

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З першого до четвертого місця гонку завершили французи. Другу позицію посів Сімон Детьє, а третю – Кентен Фійон-Має. Четвертим фінішував Емільен Жаклен.

Найкраще з представників України виступив Дмитро Підручний. З трьома промахами Дмитро програв Фуркаду понад 4 хвилини та посів 20-е місце.

Артем Прима з чотирма помилками на вогневих рубежах завершив індивідуальну гонку в очках 38-а позиція. Руслан Ткаленко з трьома колами штрафу опинився на 54-у місці.

Артем Тищенко не зумів закрити тільки дві мішені, але фінішував 74-м. Найгірше з українців гонку провів Антон Дудченко. Причиною невдачі Антона стали аж 5 промахів. Дудченко фінішував 84-м.