Фуркаду помилково вручили Великий кришталевий глобус, який мав отримати Йоганнес Бьо

Міжнародна біатлонна організація (IBU) допустила помилку при розсилці кришталевих глобусів. Таким чином, "еликий глобус був відправлений Мартену Фуркаду, а глобус за індивідуальні гонки – Йоганнесу Бьо.

Про це повідомив сам француз на своїй офіційній сторінці в Instagram під час прямого ефіру.

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Великий кришталевий глобус, який повинні були відправити Йоганнесу, прислали мені. А глобус за індивідуальні гонки прийшов йому. Я запропонував йому залишити трофей – він був не особливо проти,

– розповів Фуркад.

Фуркад в загальному заліку Кубка світу-2019/20 зайняв друге місце, хоча лідирував до останньої гонки і виграв її. Але після вирахування очок француз поступився норвежцю Йоганнес Бьо 2 очка.

31-річний Фуркад – п'ятиразовий олімпійський чемпіон, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, 13-кратний чемпіон світу (11 разів – в особистих гонках), семиразовий володар Кубка світу в загальному заліку.

Після гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Контіолахті Мартен Фуркад завершив кар'єру.

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