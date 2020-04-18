Фуркаду помилково вручили Великий кришталевий глобус, який мав отримати Йоганнес Бьо
Міжнародна біатлонна організація (IBU) допустила помилку при розсилці кришталевих глобусів. Таким чином, "еликий глобус був відправлений Мартену Фуркаду, а глобус за індивідуальні гонки – Йоганнесу Бьо.
Про це повідомив сам француз на своїй офіційній сторінці в Instagram під час прямого ефіру.
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Великий кришталевий глобус, який повинні були відправити Йоганнесу, прислали мені. А глобус за індивідуальні гонки прийшов йому. Я запропонував йому залишити трофей – він був не особливо проти,
– розповів Фуркад.
Фуркад в загальному заліку Кубка світу-2019/20 зайняв друге місце, хоча лідирував до останньої гонки і виграв її. Але після вирахування очок француз поступився норвежцю Йоганнес Бьо 2 очка.
- 31-річний Фуркад – п'ятиразовий олімпійський чемпіон, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, 13-кратний чемпіон світу (11 разів – в особистих гонках), семиразовий володар Кубка світу в загальному заліку.
- Після гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Контіолахті Мартен Фуркад завершив кар'єру.
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