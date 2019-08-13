"Футбол 1" покаже матч команди Сергія Реброва проти "Динамо" у Лізі чемпіонів

Матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів "Ференцварош" – "Динамо" Загреб транслюватиметься на телеканалі "Футбол 1".

Матч буде цікавий українським уболівальникам в контексті того, що головним тренером "Ференцвароша" є Сергій Ребров, а в складі виступають Ігор Харатін, Олександр Зубков і Данило Ігнатенко.

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Що стосується загребського "Динамо", то в складі хорватського клубу виступає один з головних іспанських талантів – Дані Ольмо, за якого борються європейські топ-клуби.

Матч відбудеться 13 серпня в Угорщині, початок – о 21:00. У першій зустрічі була зафіксована нічия – 1:1.

До слова, 13 серпня київське "Динамо" також зіграє матч-відповідь проти "Брюгге" у Лізі чемпіонів. Початок – о 20:30.

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