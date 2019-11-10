Футбол – не місце расизму: реакція "Шахтаря" та "Динамо" на скандал в УПЛ

У неділю, 10 листопада, центральний матч 14 туру УПЛ "Шахтар" – "Динамо" зупиняли через расистські кричалки київських ультрас на адресу бразильців.

Керівництво "Шахтаря" та "Динамо" вже відреагували на інцидент, який трапився в очному матчі чемпіонату України.

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Спорт 24 писав, що вболівальники "Динамо" протягом матчу скандували нецензурні слова на адресу бразильців "Шахтаря". На 74-й хвилині Тайсон не стримався, і підійшов до сектору, де сиділи вболівальники гостей, вдарив м'ячем по трибунах і показав непристойний жест.

Після матчу обидва клуби випустили на своїй офіційних сторінках в Twitter повідомлення щодо цієї ситуації. Також "Шахтар" на офіційному сайті опублікував відповідну заяву.

"Шахтар" виступає категорично проти будь-яких проявів расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'язаної з ними нетерпимості. Не може бути жодного виправдання тим, хто завдає образи, грунтуючись на кольорі шкіри, релігійні або політичні переконання. Така поведінка неприпустима в цивілізованих країнах і футбольних чемпіонатах. УЄФА застосовує найсуворіші санкції до тих клубів і асоціацій, чиї вболівальники проявляють расизм на матчах.



"Шахтар" велика футбольна сім'я, якій такі принизливі інциденти приносять біль і розчарування. Ми засуджуємо подібну поведінку глядачів, завжди будемо виступати в підтримку і захист наших гравців. Закликаємо футбольні органи, клуби зупинити расизм на стадіонах",

– говориться в повідомленні.

Матч 14-го туру чемпіонату України з футболу завершився з рахунком 1:0 на користь "Шахтаря". Єдиний гол у матчі на 18 хвилині забив Сергій Кривцов.

Після цієї перемоги "гірники" лідирують в українській першості, маючи 40 очок. Другою йде луганська "Зоря" з 28 очками. "Динамо" відстає від "Шахтаря" на 13 пунктів і йде третім.