Футбол – це Європа, а не Росія чи Україна, – легенда збірної України

Колишній гравець збірної України Андрій Воронін поділився думкою, чи потрібно українським і російським футболістам переходити грати в Європу.

Андрій Воронін вважає, що молодим футболістам слід їхати в європейські клуби якомога раніше.

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Я весь час говорив, що для країни, для збірної добре, коли твої хлопці виступають в Європі. Взяти хоча б нашу національну команду, Україна, подивіться, скільки там хлопців виступають в різних чемпіонатах. За рахунок цього вони додають.

"Той же Зінченко значно виріс з моменту переходу в "Манчестер Сіті". Навіть просто тренуючись там поруч з кращими футболістами світу. Там можна навіть не отримувати ігровий час, умовно. Він молодий, у нього все життя ще попереду. Краще тренуватися в "Сіті", ніж грати в кращому клубі Росії або України", – сказав він.

Футбол – це Європа, а аж ніяк не Росія з Україною, там рівень так собі. Футбол був в останній раз в Радянському Союзі, коли на поле виходили найсильніші, а стадіони вміщували по 50-60 тисяч чоловік,

– підсумував Воронін у інтерв'ю News.ru.

Зазначимо, що Андрій Воронін під час ігрової кар'єри захищав кольори московського "Динамо" в період з 2010-го по 2014 рік. Українець забив 22 м'ячі в 80 матчах за клуб.