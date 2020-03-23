Чемпіонат України можуть завершити за сценарієм вигідним для "Динамо" або "Зорі"

Чемпіонат України з футболу призупинений через пандемію коронавірусу. В Україні заборонено проводити масові заходи, в тому числі футбольні поєдинки. Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) розглядає два сценарії завершення футбольного сезону.

УЄФА рекомендував європейським лігам завершити сезон до кінця червня 2020 року.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, що буде, якщо чемпіонат не вдасться завершити у визначені УЄФА терміни.

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У нас буде два варіанти: завершити чемпіонат так, як він виглядає зараз, або взяти тільки перший етап, не брати до уваги 23-й тур. Будемо пропонувати цих два сценарії,

– сказав Дикий у "Профутболі".

З ухваленням обох варіантів можуть виникнути труднощі. Після першого етапу (22 турів) другу сходинку посідало "Динамо".

Після 23 туру кияни опустилися на третю сходинку. Тепер друге місце посідає луганська "Зоря".

Друге місце в чемпіонаті України гарантує участь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Таким чином, ні "Динамо", ні "Зоря" не планують віддавати місце у Лізі чемпіонів.

Також гостро стоїть питання щодо пониження у класі найгіршої команди сезону. Наразі останньою командою ліги є "Карпати", які програють передостанньому "Олімпіку" 5 очок.

За підсумками сезону 2019/2020 у Першу ліги має вилетіти тільки одна команда. Натомість підвищаться у класі аж 3 команди Першої ліги.

У сезоні 2020/2021 в УПЛ буде виступати 14 клубів, у сезоні 2021/2020 – 16.

З приводу вильоту також розглядається декілька варіантів. Варіанти є, але поки оголошувати ми їх не будемо. Нам треба провести додаткові консультації з УАФ. Можна розширити лігу, якісь кардинальні заходи вжити. Треба, щоб все було узгоджено з УАФ,

– сказав Дикий.

Щодо долі чемпіонства, то у двох випадках воно гарантовано дістанеться "Шахтарю". "Гірники" мають 13 очок відриву від переслідувачів.

Що відомо про паузу в українському футболі

УАФ призупинила всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу COVID-19.

Станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу, зокрема 3 летальні. Одна людина вже одужала.

Терміни повернення українського футболу наразі невідомі. Всі українські команди пішли на карантин.

В УПЛ залишилося зіграти 9 тур та матчі плей-офф за єврокубки.

Також мають відбутися матчі півфіналу Кубка України та фінал у Тернополі.

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