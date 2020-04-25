Футбол у масках: Бундесліга готує безпрецедентні заходи захисту

Міністерство праці Німеччини може ввести додаткові запобіжні заходи для футболістів через пандемію коронавірусу.

Гравців можуть зобов'язати грати в масках. При цьому кожні 15 хвилин матч буде перериватися, щоб надати футболістам час для заміни масок, повідомляє Der Spiegel.

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При цьому футболісти на лавці запасних повинні дотримуватися дистанції в 1,5 метра один від одного. Крім того, заборонено буде спільно святкувати голи.

Існує два основних варіанти відновлення розіграшу Бундесліги:

Варіант 1. Всі гравці, тренери, члени медичного штабу і люди, прямо контактують з ними, будуть поміщені в карантин до кінця сезону. Наприклад, для цих цілей може бути використаний великий готель, в який заселять тільки їх.

Варіант 2. Гравці і арбітри повинні будуть надягати на матчі маски, які підходять для спортивних занять. Це повинні бути не одноразові маски, вони повинні будуть відповідати медичним стандартам.

У документі наголошується, що засоби індивідуального захисту не повинні зісковзувати під час спринтів, верхових єдиноборств і зіткнень. При цьому гравці не повинні будуть чіпати маски руками протягом усього матчу. Якщо у когось з гравців маска все-таки зісковзне, то гру повинні будуть негайно зупинити.

Чемпіонат Німеччини планують відновити 9 травня, якщо добро дасть уряд країни.

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