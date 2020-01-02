Календар головних футбольних подій в Україні у 2020 році

У 2019 році національна збірна України вийшла до фінальної частини Євро-2020, а юнацька збірна U-20 стала чемпіоном світу. У новому, 2020 році на наші команди чекають нові важливі події.

Зима 2020

1 лютого збірна України з футзалу в еліт-раунді відбору ЧС-2020 зіграє із Сербією. 2 лютого підопічним Олександра Косенка протистоятимуть іспанці, а 4-го – французи.

20 лютого донецький "Шахтар" зіграє матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти португальської "Бенфіки". 27 лютого між цими командами відбудеться матч-відповідь.



"Шахтар" першим зіграє офіційний матч у 2020 році (фото: ФК "Шахтар")

До слова: УЄФА включив трьох футболістів УПЛ у топ-50 талантів, які можуть вистрілити в новому році. Серед них двоє гравців "Шахтаря"

22 лютого – базовий день 19 туру УПЛ. Відновлення чемпіонату після зимової перерви.

Весна 2020

3 березня під час церемонії жеребкування в Амстердамі Україна дізнається імена своїх суперників у Лізі А Ліги націй-2020/2021.

4 березня – матчі 1/4 фіналу Кубка України.

27 березня національна збірна України в рамках підготовки до Євро-2020 проведе в Сен-Дені на "Стад де Франс" товариський поєдинок із чинним чемпіоном світу – збірною Франції, а молодіжна збірна на Мальті зіграє матч відбору до Євро-2021 (U-21).



Збірна України зіграє два товариські матчі в березні 2020 року (фото: УАФ)

Читайте також: ФІФА планує кардинально змінити правило офсайду

31 березня українці продовжать готуватися до фіналу континентальної першості й у Хожуві зіграють контрольний матч зі збірною Польщі. Цього ж дня молодіжна збірна в рамках відбору до Євро-2021 вдома проведе поєдинок проти команди Північної Ірландії.

9 квітня жіноча збірна України відновить боротьбу у відборі Євро-2021. У 4-му турі кваліфікаційного турніру "синьо-жовті" зіграють на виїзді із Чорногорією. А вже 14 квітня у 5-му турі українки зустрінуться в домашньому матчі з Грецією.

13 травня відбудеться фінал Кубка України з футболу. Вперше головний матч прийме Тернопіль.



Тернопіль прийме фінал Кубка України з футболу (фото: te.20minut.ua)

14 травня імена своїх суперників по груповому раунду відбору Євро-2022 дізнається збірна України з футзалу.

27 травня відбудеться фінал Ліги Європи. матч прийме польський Гданськ. 30 травня у Стамбулі на стадіоні "Ататюрк" відбудеться фінал Ліги чемпіонів.

Літо 2020

5 червня жіноча збірна України прийматиме в рамках відбірного турніру першості Європи 2021 року команду Ірландії. 9 червня на підопічних Наталії Зінченко чекатиме виїзна зустріч із Грецією.



Жіноча збірна України в матчі проти Північної Ірландії (фото: womensfootball.com.ua)

12 червня розпочнеться Євро-2020. Триватиме до 12 липня. 14 червня національна збірна України в Амстердамі проведе свій стартовий поєдинок у фінальному турнірі Євро-2020. Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з командою Нідерландів.

Овва! Збірна України отримає рекордні преміальні за вихід на Євро-2020

18 червня "синьо-жовті" продовжать боротьбу у фінальній частині першості континенту. На них у Бухаресті чекатиме суперник, який визначиться у стикових матчах Ліги націй.

22 червня українці також у Бухаресті проведуть зустріч групового етапу Євро-2020. Цього разу їм протистоятиме Австрія.

Осінь 2020

3-5 вересня національна збірна України розпочне виступ у Лізі націй-2020/2021. А вже 6-8 вересня відбудеться 2-й тур престижних змагань.



У вересні 2020 року Україна розпочне виступи в Лізі націй (фото: УАФ)

4 вересня молодіжна збірна України проведе виїзний поєдинок 7-го туру кваліфікації Євро-2021 проти Данії. 8 вересня також у гостях підопічні Руслана Ротаня зіграють із Фінляндією.

8-10 жовтня підопічні Андрія Шевченка проведуть поєдинок 3-го туру Ліги націй, а 11-13 жовтня зіграють у 4-му турі.

До слова: Як змінилися ціни на українських футболістів у 2019 році: топ-10 злетів та падінь

9 жовтня українська збірна U-21 продовжить боротьбу за вихід до фінальної частини Євро-2021. Гостями нашої команди будуть румуни. 13 жовтня наша молодь завершить відбірний груповий раунд виїзним поєдинком із Північною Ірландією.

12-14 листопада на національну збірну України чекає 5-й, а 15-17 листопада – завершальний, 6-й тур Ліги націй.