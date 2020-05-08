У футболі офіційно змінили важливе правило

Правило щодо замін під час футбольних матчів зазнало змін. Команди тимчасово отримали право робити по 5 замін під час поєдинків.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) оголосила про внесення тимчасових змін у футбольні правила.

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Командам дозволять робити по 5 замін в одному матчі. Рішення про введення цього правила буде приймати кожна окрема ліга самостійно.

Щоб уникнути затягування часу, клуби зможуть робити заміни тричі за матч і в перерві.

Якщо дві команди будуть проводити заміни одночасно, то це буде зараховано як одна з трьох можливостей зробити перестановку за матч для кожної з них.

Невикористані заміни можна буде використовувати у додатковий час. Зворотні заміни заборонені.

Нове правило може бути застосовано для вже розпочатих і призупинених турнірів через пандемію коронавірусу.

Що таке IFAB? Організація, яка займається веденням і регулюванням правил гри у футбол. Заснована у 1882 році, штаб-квартира – у Цюриху (Швейцарія).

Ліги, які офіційно оголосили про відновлення

Німецька Бундесліга – перший матч запланований на 16 травня;

Угорський чемпіонат – перші матчі заплановані на 23 травня;

Польська Екстракляса з футболу – перші матчі заплановані на 29 травня.

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