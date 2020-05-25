Футболіст АПЛ звинувачується в груповому зґвалтуванні

Футболіст англійської Прем'єр-ліги підозрюється в груповому зґвалтуванні, яке нібито сталося після закритої вечірки. Ім'я гравця не називається.

Ексклюзивна інформація з'явилася в розпорядженні Daily Star. Джерело стверджує, що інцидент стався після вечірки на квартирі – на наступний день жінка звернулася в поліцію і поскаржилася на зґвалтування. Співробітники допитали її і відправили на медичний огляд.

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Вона впевнена, що на вечірці їй підмішали до напою якийсь препарат. Дівчина пам'ятає лише, що вранці прокинулася у ліжку поруч із футболістом, а також припускає, що була зґвалтована його друзями.

Подруга жертви стверджує, що та ледь трималася на ногах уже після двох коктейлів, натомість її поведінка в той вечір була нетиповою.

Окрім того, постраждала повідомила правоохоронцям, що отримала анонімний дзвінок від невідомого. Анонім підтвердив її припущення, що футболіст і його друзі спеціально "накачали" дівчину.

Хто може бути підозрюваним