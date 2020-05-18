Футболіст білоруського клубу розплакався прямо посеред матчу: відео моменту

У суботу, 16 травня, у матчі чемпіонату Белаурсі "Енергетик-БДУ" обіграв "Динамо" Брест 2:1, проте не всі гравців залишилися задоволені цим поєдинком.

21-річний футболіст "Енергетика-БДУ" Василь Совпель вийшов на заміну в другому таймі, але вже за 15 хвилин головний тренер ухвалив рішення прибрати його з гри. Совпель не витримав такого психологічного удару та розплакався, повідомляє 24 канал.

Дивіться також Російський коментатор: Запропонуйте Суркісу посадити на лавку тіло Лобановського

Тренер Володимир Белявський прийняв таке рішення, оскільки, на його думку, Совпель невдало увійшов у гру.

"Енергетик-БГУ" здобув перемогу з рахунком 2:1 і тепер посідає третє місце в турнірній таблиці Вищої ліги Білорусі.

Цього сезону на рахунку Совпеля шість матчів та жодної результативної дії.

Футболіст "Енергетика-БДУ" розплакався під час матчу: дивіться відео

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24