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Футболіст білоруського клубу розплакався прямо посеред матчу: відео моменту

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Василь Совпель розкплакався
Василь Совпель розкплакався / Скріншот

У суботу, 16 травня, у матчі чемпіонату Белаурсі "Енергетик-БДУ" обіграв "Динамо" Брест 2:1, проте не всі гравців залишилися задоволені цим поєдинком.

21-річний футболіст "Енергетика-БДУ" Василь Совпель вийшов на заміну в другому таймі, але вже за 15 хвилин головний тренер ухвалив рішення прибрати його з гри. Совпель не витримав такого психологічного удару та розплакався, повідомляє 24 канал.

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Тренер Володимир Белявський прийняв таке рішення, оскільки, на його думку, Совпель невдало увійшов у гру.

  • "Енергетик-БГУ" здобув перемогу з рахунком 2:1 і тепер посідає третє місце в турнірній таблиці Вищої ліги Білорусі.
  • Цього сезону на рахунку Совпеля шість матчів та жодної результативної дії.

Футболіст "Енергетика-БДУ" розплакався під час матчу: дивіться відео

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Білорусі Новини Спорту Спорт Футбол
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