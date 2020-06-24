30-річний український півзахисник турецького "Різеспора" Денис Гармаш, чий контракт належить київському "Динамо", зважився на кардинальну зміну іміджу.

"Різеспор" опублікував фотографії з тренувань у клубному Instagram. На одній із фотографій "засвітився" Гармаш, у якого тепер новий колір волосся.

Дивіться також Гармаш не хоче повертатися у "Динамо"



Денис Гармаш став блондином / Фото: ФК "Різеспор"

30-річний Гармаш встиг провести за "Різеспор" 9 матчів, у його активі 2 голи.

Повідомлялося, що по завершенню сезону Денис повернеться у "Динамо". Турецький клуб начебто не буде продовжувати оренду Гармаша.

Статистика Гармаша у "Динамо"