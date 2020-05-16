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Футболіст "Динамо" назвав Ярмоленка майстром дворового футболу

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Getty Images

21-річний півзахисник київського"Динамо" Микола Шапаренко зізнався, кого б він узяв в команду, якби зібрався грати в дворовий футбол.

Зокрема Микола хотів би бачити у своїй команді футболістів, які є вихованцями "Динамо". Про це півзахисник розповів Telegram-каналу "Записки Динамівця".

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– Уявімо собі, щоб тобі запропонують зіграти в дворовий футбол "п'ять на п'ять". Кого б ти взяв в свою команду?
– Давайте без воротаря. Взяв би Бурду і Миколенко. Потім, Ярмоленко – він майстер дворового футболу. І Бодю Лєднєва. Ну і я, звичайно.

  • 21-річний півзахисник у поточному сезоні зіграв в українській Прем'єр-лізі у восьми зустрічах і забив один гол.
  • Раніше Микола Шапаренко розповів, що хотів піти в оренду і підтвердив інформацію, що "Динамо" отримувало пропозицію по ньому. За його словами, він хотів перейти, адже йому не давали багато ігрового часу в основі "Динамо".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Андрій Ярмоленко Динамо Спорт Футбол
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