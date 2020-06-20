Відданий в оренду футболіст "Динамо" Жерсон Родрігес продовжує забивати голи у Туреччині. Люксембурзький футболіст забив уже четвертий гол за "Анкарагюджю".

Родрігес забив гол лідеру Суперліги

Півзахисник "Динамо" відзначився голом у матчі 28-го туру чемпіонату Туреччини проти "Істанбула". Про це повідомляє 24 канал.

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24-річний футболіст збірної Люксембургу відкрив рахунок у матчі на 12 хвилині. Футболіст впевнено реалізував пенальті.

Відео голу Родрігеса

Це вже четвертий гол Жерсона у 9 матчах за клуб з Туреччини. Два гол Родрігес забив з пенальті.

Гол Жерсона не допоміг "Анкарагюджю" набрати очки. "Істанбул" здобув перемогу завдяки двом м'ячам у другому таймі. Відзначилися Алексіч та Вішча.

Родрігес у "Динамо": головне

Жерсон став гравцем "Динамо" влітку 2019 року. Футболіст перейшов з японського клубу "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро.

Контракт футболіста з "Динамо" укладений на 5 років.

За "біло-синіх" Родрігес провів 12 матчів і забив два голи. Через публічний конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до складу.

Зокрема, під час матчу 1/8 фіналу Кубка України з "Шахтарем" Жерсон влаштував скандал на лаві для запасних.

Відео конфлікту Родрігеса та Михайличенка

Також повідомлялося, що Родрігес неодноразово приїжджав на тренування із перегаром. Це змусило "Динамо" віддати Жерсона в оренду.