Футболіст "Шахтаря" дав згоду на перехід у європейський клуб
Бельгійський "Брюгге" домовився з гравцем збірної України про умови співпраці. Перехід футболіста залежить від того, чи зможе "Брюгге" домовитися з "Шахтарем", якому належить контракт Соболя.
Як повідомляє Meta-ratings.com.ua, "Брюгге" отримав згоду на повноцінний контракт від самого Соболя, запропонувавши українському захисникові контракт на чотири роки.
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Зараз "Брюгге" і "Шахтар" на завершальній стадії переговорів.
Відповідно до орендної угоди "Брюгге" повинен викупити контракт Соболя до кінця травня.
Повідомлялося, що сума відступних за контрактом Соболя становить 4 мільйони євро.
"Брюгге" хоче домовитися про зниження суми до 3 мільйонів євро.
Нещодавно Соболь заявив, що хоче виступати за "Брюгге", адже там його все влаштовує.
"Брюгге" достроково став чемпіоном Бельгії і в наступному сезоні зіграє у Лізі чемпіонів.
Едуард приєднався до "Брюгге" влітку 2019 року і став гравцем основного складу. За бельгійців Едуард зіграв 36 матчів та віддав 4 результативні передачі.
Соболь – гравець збірної України, за яку провів 12 матчів.
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