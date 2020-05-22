Футболіст "Шахтаря" пропустить матч з "Динамо" через перелом

Футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар пропустить наступний матч проти "Динамо" Київ та залишок сезону. У чемпіона світу 2019 року перелом.

Як повідомляє сайт "Шахтаря", у футболіста діагностовано перелом лівої кісточки великогомілкової кістки.

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У "Шахтарі" заявили, що відновлення після таких травм триває до трьох місяців. Водночас у клубі не повідомляються, як Бондар отримав травму.

Валерій зможе повернутися на футбольне поле приблизно на початку наступного сезону чемпіонату України.

У цьому сезоні Валерій відіграв за "Шахтар" у 10 матчах чемпіонату України. У його активі один гол.

"Шахтар" мчить до чемпіонства

За 9 турів до завершення чемпіонату України "Шахтар" впевнено лідирує у турнірній таблиці.

Чинні чемпіони України випереджають київське "Динамо" та луганську "Зорю" на 13 очок.

Ймовірно, що чемпіонат України відновиться 30 травня. "Шахтар" планує провести домашній матч проти "Динамо" в Києві.

Усі футбольні поєдинки в Україні будуть проводитися без глядачів.