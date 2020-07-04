Футболіст "Шахтаря" Едуард Соболь виступає у бельгійському "Брюгге" на правах оренди. Українець зізнався, що прагне перейти у топ-чемпіонат і відкидає можливість повернення в Україну.

Пріоритет – топ-5 ліг Європи

В інтерв'ю "Футбол 1/2/3" футболіст збірної України висловив бажання залишитися виступати у Європі.

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"За чемпіонатом України стежу, але не планую повертатися. Хочеться залишатися у Європі. Є бажання постаратися потрапити в чемпіонат з топ-5. Це не легко. Потрібно проявити себе в Бельгії. Це теж дуже сильний чемпіонат", – заявив Едуард.

"Брюгге" і "Шахтар" нещодавно домовилися про продовження орендної угоди Соболя. Втім, бельгійці мають право викупу.

Я не засмутився, що "Шахтар" не продав мене. У мене була мета – залишатися у "Брюгге" якомога довше. Я не заглиблювався у переговори між клубами. "Брюгге" прагнув мене залишити. Мабуть, клуби прийшли до найкращого вирішення. Мені приємно чути, що "Брюгге" на мене розраховує,

– сказав українець.

Соболь каже, що повернеться у "Шахтар", якщо "Брюгге" не погодиться викупити його контракт.

Також Едуард розповів про інтерес клубів англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

"Я читав про інтерес з АПЛ з новин. Конкретики не було. Природно, хочеться грати в Англії, до цього потрібно прагнути. Якщо буде пропозиція, я б погодився", – зазначив Соболь.

Статистика Соболя

Едуард приєднався до "Брюгге" влітку 2019 року і став гравцем основного складу. За бельгійців Едуард зіграв 36 матчів та віддав 4 результативні передачі.

У цьому сезоні Едуард разом з "Брюгге" став чемпіоном Бельгії.

Соболь – гравець збірної України, за яку провів 12 матчів.