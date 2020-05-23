Футболіст збірної Франції продав золоту медаль ЧС-2018 за 66 тисяч євро

Футболіст національної команди Франції продав на аукціоні золоту медаль чемпіонату світу 2018 року. Тогорічний мундіаль відбувся в Росії.

За даними Le Soir, ім'я гравця, який виставив нагороду на продаж, не розголошується. Медаль була продана за 66 тисяч євро.

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Також на аукціоні продали золоті медалі чемпіонату світу 1994 року і чемпіонату світу 2002 року, виграні Бразилією. За них було виручено 44 і 46 тисяч відповідно.

Франція – Хорватія: як пройшов фінал ЧС-2018

15 липня 2018 року збірна Франції вдруге у своїй історії виграла чемпіонат світу з футболу. Французи виграли Мундіаль у Росії.

У фінальному матчі "ле блю" протистояла сенсація турніру – збірна Хорватії. Для хорватів це був перший в історії фінал на чемпіонаті світу.

Фінальний матч Франція – Хорватія завершився з рахунком 4:2. На 18 хвилині "ле блю" вийшли вперед завдяки автоголу Манджукича. Однак помилку партнера на 28 хвилині виправив Перішич і зрівняв рахунок. Та через 10 хвилин Перішичу судилося стати антигероєм. Арбітр призначив пенальті за гру рукою Івана у власному штрафному. Грізманн з позначки не схибив.

По перерві Поль Погба та Кіліан Мбаппе зробили рахунок розгромним – 4:1. На 69 хвилині подарував надію Хорватії Манджукич. Маріо скористався безглуздою помилкою воротаря французів Уго Льоріса й відіграв один м'яч. Та цього виявилося замало. Франція виграла чемпіонат світу 2018.

Франція – Хорватія: відеоогляд фіналу ЧС-2018