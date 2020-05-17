Футболіст збірної України переходить у клуб Ліги чемпіонів

Футболіст збірної України Едуард Соболь стане гравцем бельгійського "Брюгге" на постійній основі. Трансфер захисника "Шахтаря" у бельгійський клуб перебуває на завершальному етапі.

Соболь у коментарі zbirna.com розповів про переговори бельгійського клубу з "Шахтарем". Едуард підтвердив, що "Брюгге" хоче викупити його контракт.

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"Брюгге" хоче продовжити зі мною співпрацю. Бельгійський клуб планує викупити мій контракт у "Шахтаря". Зараз переговори з "гірниками", яким я належу, на завершальному етапі,

– розповів Соболь.

Повідомлялося, що переговори "зависли" на узгодженні суми трансферу. "Брюгге" розраховує знизити трансферну ціну до 3 мільйонів євро.

Натомість "Шахтар" вимагає за трансфер близько 4 мільйонів євро.

Соболь заявив, що хоче виступати за "Брюгге", адже там його все влаштовує. Як відомо, "Брюгге" достроково став чемпіоном Бельгії і в наступному сезоні зіграє у Лізі чемпіонів.

Я хочу тут грати, прогресувати і приносити користь своїй нинішній команді. Коли я приходив у "Брюгге", поставив собі за мету, закріпитися тут, а коли клуб виявився зацікавлений у моїй персоні, це тільки додало мені енергії в роботі,

– сказав Соболь.

Український журналіст Михайло Співаковський нещодавно повідомив, що трансфер Соболя у "Брюгге" на межі зриву.

За його інформацією, бельгійський клуб знайшов талановитого гравця у Польщі.

Соболь приєднався до "Брюгге" влітку 2019 року і став гравцем основного складу. За бельгійців Едуард зіграв 36 матчів та віддав 4 результативні передачі.

Соболь – гравець збірної України, за яку провів 12 матчів.

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