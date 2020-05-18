24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Футболіст збірної України Швед виграв європейський чемпіонат і зіграє у Лізі чемпіонів

-
Мар'ян Швед
Мар'ян Швед / ФК "Селтік"

У Шотландії офіційно завершений сезон Прем'єр-ліги 2019/20. Футбольний клуб "Селтік", за який виступає українець Мар'ян Швед, достроково став чемпіоном.

Рішення про дострокове завершення сезону офіційно прийнято 18 травня на засіданні правління Шотландської Прем'єр-ліги.

До речі "Реал" офіційно вирішив долю Луніна

Футбольний сезон вирішили завершити через пандемію COVID-19.

Для "Селтіка" це 9-й поспіль титул чемпіонів Шотландії і 51-й в історії. "Кельти" закликали фанатів утриматися від традиційних святкувань у зв'язку з ситуацією в Шотландії.

Перемога у чемпіонаті Шотландії дозволить "Селтіку" зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

  • На жаль, Мар'ян Швед не отримає чемпіонської медалі. Для цього слід зіграти хоча б у 25% матчів. 22-річний українець вийшов на поле лише одного разу.

На початку сезону Швед дебютував за "Селтік" у Лізі чемпіонів та забив ефектний гол.

Другим у чемпіонаті фінішував "Рейнджерс", який очолює ексгравець "Ліверпуля" Стівена Джеррарда. У нижчий дивізіон вилетить "Хартс".

Шотландія стала четвертою країною у Європі, яка вирішила достроково завершити сезон.

Раніше це зробили Франція, Нідерланди та Бельгія. Якщо у Франції та Бельгії визнали чемпіонами ПСЖ та "Брюгге" відповідно, то в Нідерландах переможця не назвали.

Зазначимо, що у складі "Брюгге" чемпіоном Бельгії став українець Едуард Соболь.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Мар'ян Швед Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Секс-ляльки замість уболівальників: корейський клуб оригінально заповнив трибуни – фото
сьогодні , 13:44 Секс-ляльки замість уболівальників: корейський клуб оригінально заповнив трибуни – фото
Юрій Семенюк
"Не думаю, що він може з ними впоратися": відомий боксер назвав суперників, які зупинять Усика
сьогодні , 13:27 "Не думаю, що він може з ними впоратися": відомий боксер назвав суперників, які зупинять Усика
Михайло Гема
Тайсон побив чоловіка у в'язниці: історія "Залізного Майка"
сьогодні , 11:56 Тайсон побив чоловіка у в'язниці: історія "Залізного Майка"
Михайло Гема