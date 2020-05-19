Футболіст збірної України відмовив клубам АПЛ

Нападник збірної України Роман Яремчук міг перейти в один з клубів англійської Прем'єр-ліги. Футболіст "Гента" відмовився від трансферу.

Про це розповів журналіст і телеведучий Ігор Циганик в прямому ефірі на ютуб-каналі FotballHub.

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У Яремчука була пропозиція з АПЛ взимку. Але це був не той клуб, в який він хотів би переїхати. Чи не те місто, в яке він хотів би переїхати,

– сказав Циганик.

Циганик не назвав клуби, які намагалися придбати Яремчука.

У жовтні 2019 року український форвард продовжив контракт з "Гентом" до 2023 року.

Бельгійські ЗМІ пишуть, що влітку "Гент" планує продати відразу декількох лідерів команди. Серед них і Роман Яремчук.

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Повідомлялося, що влітку 2019 року Роман міг стати гравцем італійської "Роми". Яремчук розповів, що "Рома" зробила "Генту" офіційний запит на переговори щодо трансферу.

Проте бельгійський клуб відмовився відпускати українського футболіста.

У цьому сезоні Яремчук відіграв 30 матчів за "Гент". В активі українця 17 голів та 4 результативні передачі.

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