Футболіст збірної України відзначився голом за європейський клуб у спаринг: відео

Турецький "Кайсеріспор", за який виступає українець Артем Кравець, зіграв товариський матч в рамках "двохсторонки". Гравці в чорних футболках протистояли партнерам в червоно-жовтій формі і здобули перемогу з рахунком 3:0.

Український форвард забив другий м'яч, чітко пробивши повз голкіпера з близької відстані. Також ексгравець "Динамо" взяв участь у атаці, яка призвела до третього взяття воріт.

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Відео голу Кравця (дивіться на 1:30)

До уваги! Відновлення чемпіонату Туреччини планується 12-13 червня.

Що відомо про Артема Кравця?

Артем Кравець – вихованець "Динамо", в якому провів 14 років. У складі "біло-синіх" Артем провів 141 матч і забив 43 голи. Двічі ставав чемпіоном України з "Динамо".

Кравець провів у поточному сезоні Суперліги 11 поєдинків, в яких забив чотири голи. У березні 30-річний нападник отримав виклик до збірної України, однак збір був скасований через пандемію коронавірусу.