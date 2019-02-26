Футболіст "Шахтаря" визнаний найкращим гравцем 19 туру УПЛ за оцінкою InStat

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Марлос
Марлос / ФК "Шахтар"

Найкориснішим гравцем 19-го туру української Прем'єр-ліги за оцінками InStat став півзахисник "Шахтаря" і збірної України Марлос.

Натуралізований українець у матчі з "Олександрією" забив гол, віддав результативну передачу і не реалізував пенальті.

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Марлос віддав дев'ять гострих передач, виконав сім вдалих обведень, завдав чотири удари по воротах і виграв 71% єдиноборств.

До слова, у десятку найбільш корисних футболіст увійшли відразу шість представників "Динамо", а самі кияни стали найбільш ефективною командою минулого туру (InStat Index – 287 балів).

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Теги: Шахтар УПЛ Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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