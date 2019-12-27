24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Футболіст АПЛ неймовірним фінтом обіграв 5 оборонців та "черпачком" забив гол: відео

1438 Читать новость на русском
Джордан Аю / goal.com

Футболіст "Крістал Пелес"Джордан Аю приніс своїй команді перемогу в рамках 19 туру чемпіонату Англії. 26 грудня "орли" перемогли "Вест Хем" Андрія Ярмоленка.

У середині другого тайму "молотобійці" відкрили рахунок у грі завдяки голу Снодграсса.

Читайте також: "Челсі" сенсаційно програв "святим", Артета невдало дебютував на чолі "Арсеналу": результати АПЛ

"Крістал Пелес" відігрався через 10 хвилин. Гол на свій рахунок записав Куяте.

Здавалося, що команди розійдуться миром. Однак проти нічиєї був Джордан Аю. Футболіст "орлів" почав свій рейд на 90 хвилині ще біля бокової лінії.

Ганець протягнув м'яч до штрафного, де красивим фінтом обіграв одного захисника, а потім прокинув м'яч повз декількох суперників.

Вишенькою на торті став удар Джордана. Аю перекинув воротаря "Вест Хема" Роберто Хіменеса елегантним "черпачком".

Відео голу Аю

 

Зеленський звільнив Романа Трубу: що відомо про ексдиректора Державного бюро розслідувань
сьогодні
5133
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:35 Топ-10 футболістів, у яких закінчується контракт – вони стануть безкоштовними
Юрій Семенюк 301
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 975
23 грудня 21:00 Збірна з волейболу й незламний Дерев’янченко: хто найбільше вразив у 2019 році
Михайло Гема 732
сьогодні 13:57 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: хто представить Україну
Юрій Семенюк 685
сьогодні 09:42 Протистояння Світоліної та Халеп увійшло в топ-10 найкращих за останні 10 років: відео
Юрій Семенюк 879
Новини
Більше новин
Залиште відгук