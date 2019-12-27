Футболіст АПЛ неймовірним фінтом обіграв 5 оборонців та "черпачком" забив гол: відео
Футболіст "Крістал Пелес"Джордан Аю приніс своїй команді перемогу в рамках 19 туру чемпіонату Англії. 26 грудня "орли" перемогли "Вест Хем" Андрія Ярмоленка.
У середині другого тайму "молотобійці" відкрили рахунок у грі завдяки голу Снодграсса.
Читайте також: "Челсі" сенсаційно програв "святим", Артета невдало дебютував на чолі "Арсеналу": результати АПЛ
"Крістал Пелес" відігрався через 10 хвилин. Гол на свій рахунок записав Куяте.
Здавалося, що команди розійдуться миром. Однак проти нічиєї був Джордан Аю. Футболіст "орлів" почав свій рейд на 90 хвилині ще біля бокової лінії.
Ганець протягнув м'яч до штрафного, де красивим фінтом обіграв одного захисника, а потім прокинув м'яч повз декількох суперників.
Вишенькою на торті став удар Джордана. Аю перекинув воротаря "Вест Хема" Роберто Хіменеса елегантним "черпачком".
Відео голу Аю