Футболіст "Арсеналу" зі сльозами покинув поле через расистські образи: відео

Англійський захисник Жорді Осей-Туту вимушений був покинути футбольне поле через расистські образи. Гравець не зміг продовжити матч за німецький "Бохум", де він виступає на правах оренди.

Футболіст, права на якого належать лондонському "Арсеналу", піддався расизму під час товариського матчу зі швейцарським клубом "Грассхоппер".

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20-літній футболіст зі сльозами покинув поле в першому таймі через расистські вигуки фанатів з трибун. У другому таймі він відновив гру й був замінений на 53-й хвилині.

Осей-Туту отримав підтримку в соцмережах і подякував підписникам.

Спасибі, що підтримали мене. Дуже сумно, що така поведінка як і раніше є частиною гри, але таке життя. Це ніколи не зупинить мене в досягненні моїх цілей і не завадить мені грати у футбол. Я продовжу рухатися далі й виступати за "Бохум",

– написав спортсмен.

Німецький "Бохум" виграв у "Грасхоппера" з рахунком 3:2.