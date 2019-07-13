Футболіст "Арсеналу" зі сльозами покинув поле через расистські образи: відео

1145 Читать новость на русском
Жорді Осей-Туту
Жорді Осей-Туту / Arsenal.com

Англійський захисник Жорді Осей-Туту вимушений був покинути футбольне поле через расистські образи. Гравець не зміг продовжити матч за німецький "Бохум", де він виступає на правах оренди.

Футболіст, права на якого належать лондонському "Арсеналу", піддався расизму під час товариського матчу зі швейцарським клубом "Грассхоппер".

Читайте також: ФІФА посилила покарання за прояви расизму під час футбольних матчів

20-літній футболіст зі сльозами покинув поле в першому таймі через расистські вигуки фанатів з трибун. У другому таймі він відновив гру й був замінений на 53-й хвилині.

Осей-Туту отримав підтримку в соцмережах і подякував підписникам.

Спасибі, що підтримали мене. Дуже сумно, що така поведінка як і раніше є частиною гри, але таке життя. Це ніколи не зупинить мене в досягненні моїх цілей і не завадить мені грати у футбол. Я продовжу рухатися далі й виступати за "Бохум",
– написав спортсмен.

Німецький "Бохум" виграв у "Грасхоппера" з рахунком 3:2.

blog_ava
Літня Універсіада 2019: медальний залік
сьогодні
3777
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Арсенал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Світоліна після яскравого Вімблдону повертається в Україну: фото
сьогодні 13:37 Світоліна після яскравого Вімблдону повертається в Україну: фото
458
Трансфери команд УПЛ: онлайн
12 липня 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
7911
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3759
Амір Хан блискучим нокаутом завоював титул WBC: відео
сьогодні 10:56 Амір Хан блискучим нокаутом завоював титул WBC: відео
1288
Фанат "Динамо", який вибіг на поле "Олімпійського" зі свастикою, балотується у Верховну Раду
12 липня 17:32 Фанат "Динамо", який вибіг на поле "Олімпійського" зі свастикою, балотується у Верховну Раду
2031
Новини
Більше новин
Залиште відгук