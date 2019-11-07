Футболіст "Атлетіко" відзначився курйозним автоголом у матчі з "Баєром": відео

261
Томас Партей
Томас Партей / twitter.com/GueroNews

Футболіст "Атлетіко" Мадрид Томас Партей "допоміг" свої команді програти матч 4 туру Ліги чемпіонів. "Матрацники" в Німеччині поступилися "Баєру" (2:1).

На 41 хвилині гри, коли на табло горіли нулі, "Баєр" заробив кутовий. Після навісу у штрафний гостей Партей намагався вибити м'яч.

Читайте також: "Боруссія" Дортмунд не має наміру виплачувати платіж солідарності за трансфер Ярмоленка

Ймовірно, приціл у Томаса збився й ганець ударом головою засмутив власного голкіпера. Таким чином "Баєр" відкрив рахунок у грі.

По перерві команди обмінялися голами, а "Баєр" догравав матч у меншості. Проте це не завадило німцям здобути першу перемогу в цього розіграші Ліги чемпіонів.

Баєр – Атлетіко відеоогляд матчу

Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів – читайте тут.

blog_ava
Які смартфони оновляться до Xiaomi MIUI 11: список моделей та дати оновлень
сьогодні
5534
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Атлетіко Ліга чемпіонів Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Арсен Венгер погодився очолити "Баварію": деталі гучного призначення
сьогодні 11:24 Арсен Венгер погодився очолити "Баварію": деталі гучного призначення
Михайло Гема 237
Чи зможе "Олександрія" пройти "Сент-Етьєн": анонс на матч Ліги Європи
сьогодні 09:30 Чи зможе "Олександрія" пройти "Сент-Етьєн": анонс на матч Ліги Європи
Юрій Семенюк 189
Аталанта вирвала нічию у МанСіті: незабитий пенальті, вилучення голкіпера та захисник у воротах
сьогодні 00:25 Аталанта вирвала нічию у МанСіті: незабитий пенальті, вилучення голкіпера та захисник у воротах
Юрій Семенюк 1176
"Баварія", "Ювентус" і ПСЖ вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
6 листопада 21:51 "Баварія", "Ювентус" і ПСЖ вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Юрій Семенюк 253
Ефектні удари Світоліної потрапили в топ-8 найкращих на WTA Finals: відео
6 листопада 17:16 Ефектні удари Світоліної потрапили в топ-8 найкращих на WTA Finals: відео
Вісент Луїс 619
Новини
Більше новин
Залиште відгук