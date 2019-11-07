Футболіст "Атлетіко" відзначився курйозним автоголом у матчі з "Баєром": відео
Футболіст "Атлетіко" Мадрид Томас Партей "допоміг" свої команді програти матч 4 туру Ліги чемпіонів. "Матрацники" в Німеччині поступилися "Баєру" (2:1).
На 41 хвилині гри, коли на табло горіли нулі, "Баєр" заробив кутовий. Після навісу у штрафний гостей Партей намагався вибити м'яч.
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Ймовірно, приціл у Томаса збився й ганець ударом головою засмутив власного голкіпера. Таким чином "Баєр" відкрив рахунок у грі.
По перерві команди обмінялися голами, а "Баєр" догравав матч у меншості. Проте це не завадило німцям здобути першу перемогу в цього розіграші Ліги чемпіонів.
Баєр – Атлетіко відеоогляд матчу
Результати матчів 4 туру Ліги чемпіонів – читайте тут.
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