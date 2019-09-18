Футболіст "Аяксу" Нерес божевільним фінтом обіграв оборонців "Лілля": відео

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Давід Нерес
Давід Нерес / twitter.com/goal

Футболіст "Аяксу" Давід Нерес у матчі Ліги чемпіонів проти "Лілля" нагадав про своє бразильське походження. Гравець божевільним фінтом обіграв двох оборонців французького клубу.

В одному з моментів матчу 22-річний гравець "Аяксу" пошив у дурні Бубакара Сумаре та Домагоя Брадаріча.

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Нерес розвернувся навколо своєї осі та віддав класну, а найважливіше точну передачу на Серджіно Деста.

Красивий фінт Давіда не оминули в УЄФА й опублікували відео епізоду.

"Аякс" же вдало стартував у Лізі чемпіонів. Нідерландський клуб в Амстердамі розгромив гостей з Франції з рахунком 3:0.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
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