Футболіст "Аяксу" Нерес божевільним фінтом обіграв оборонців "Лілля": відео
Футболіст "Аяксу" Давід Нерес у матчі Ліги чемпіонів проти "Лілля" нагадав про своє бразильське походження. Гравець божевільним фінтом обіграв двох оборонців французького клубу.
В одному з моментів матчу 22-річний гравець "Аяксу" пошив у дурні Бубакара Сумаре та Домагоя Брадаріча.
Читайте також: "Барселона" уникнула поразки в Дортмунді, яскрава звитяга "Аякса": результати Ліги чемпіонів
Нерес розвернувся навколо своєї осі та віддав класну, а найважливіше точну передачу на Серджіно Деста.
Красивий фінт Давіда не оминули в УЄФА й опублікували відео епізоду.
"Аякс" же вдало стартував у Лізі чемпіонів. Нідерландський клуб в Амстердамі розгромив гостей з Франції з рахунком 3:0.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі