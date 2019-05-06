Футболіст "Брайтона" не стримав сміх після невдачі "Арсеналу" біля пригніченого Монреаля: відео

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Ів Біссума
Ів Біссума / twitter.com/Yves_Bissouma

Малійський футболіст англійського клубу "Брайтон" Ів Біссума не зміг стримати сміх після того, як його команда відібрала важливі очки в лондонського "Арсеналу".

"Канонірам" у матчі з "чайками" потрібна була тільки перемога, щоб не вибути із гонки за топ-4, що дає можливість восени зіграти у Лізі чемпіонів.

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"Арсенал" перемагав "Брайтон" протягом матчу, однак пропустив у другому таймі й не зміг здобути перемогу. Через нічию "каноніри" втратили шанси бути в топ-4.

Після гри всі футболісти лондонського клубу були пригнічені та розчаровані. Водночас гравець гостей Ів Біссума не міг стримати сміху після фінального свистка на фоні футболістів "Арсеналу", зокрема, іспанця Начо Монреаля.

За підсумками сезону 2018/2019 "Брайтон" зумів зберегти прописку в елітному дивізіоні.

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Теги: Спорт Футбол Арсенал
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