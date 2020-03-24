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Футболіст "Челсі" одужав після коронавірусу

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Каллум Хадсон-Одоі / premierleague.com

Лондонський "Челсі" офіційно повідомив гарні новини. Талановитий футболіст англійців Каллум Хадсон-Одоі одужав після коронавірусу.

13 березня стало відомо про зараження 19-річного гравця COVID-19. Футболіст записав відеозвернення, у якому подякував за підтримку.

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Незабаром Хадсон-Одоі оголосив, що він видужав.

З радістю повідомляємо, що Каллум Хадсон-Одоі відчуває себе добре, її стан в нормі після періоду самоізоляції. На додаток до хорошого самопочуття молодої вінгер старанно тренується вдома, щоб набрати форму, як і інші гравці "Челсі",
– мовиться у повідомленні клубу.

23 березня з туманного Альбіону також надійшли хороші новини, адже після коронавірусу одужав наставник "Арсеналу" Мікель Артета.

Артета заявив, що зараз у нього все добре і він відчуває, що видужав.

Коронавірус та англійський футбол

Матчі чемпіонату Англії з футболу відкладені до 30 квітня. За інформацією ЗМІ, існує ймовірність, що поєдинки, які залишилися в АПЛ, проходитимуть без глядачів.

Це пов'язано з тим, що клуби маю спонсорські контракти та можуть зіткнутися зі збитками через продаж телеправ.

УЄФА 17 березня на екстреному засіданні рекомендував усім європейським асоціаціям завершити внутрішні чемпіонати до кінця червня.

У Британії підтверджено 5,5 тисячі випадків коронавірусу, 281 особа померла. На території Сполученого Королівства оголошено суворий карантин.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол Здоров'я Челсі
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