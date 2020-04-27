24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Футболіст "Челсі": Забивати "Динамо" завжди буде важливо для мене

- Читать новость на русском
Вілліан
Вілліан / Getty Images

Колишній півзахисник "Шахтаря" Вілліан, який виступає за "Челсі", розповів про свої голи у ворота київського "Динамо".

Під час прямого включення зі студією "Великого Футболу" бразилець згадав протистояння з київським "Динамо" і зізнався, що для нього ці матчі мали принциповий характер.

Дивіться також "Барселона" вмовляла гравця збірної України про трансфер: Я не хотів бути використаним

"Це завжди буде важливо для мене. Це були хороші матчі і я радий, що забивав цій команді", – сказав Вілліан.

Лондонський "Челсі" виграв минулий розіграш Ліги Європи. В 1/8 фіналу їм зустрілося київське "Динамо", яке розгромно програло іменитому супернику (0:3 і 0:5). У цьому протистоянні чудовий гол зі штрафного забив саме Вілліан.

Відео голу Вілліана

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Челсі Шахтар Ліга Європи Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Алієв у прямому ефірі розповів про секс утрьох і отримав на горіхи від дружини: відео 18+
сьогодні , 12:50 Алієв у прямому ефірі розповів про секс утрьох і отримав на горіхи від дружини: відео 18+
Юрій Семенюк
Вечірня пробіжка: чим корисний біг вечорами
сьогодні , 10:42 Вечірня пробіжка: чим корисний біг вечорами
Назарій Дзюбановський