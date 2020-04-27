Футболіст "Челсі": Забивати "Динамо" завжди буде важливо для мене

Колишній півзахисник "Шахтаря" Вілліан, який виступає за "Челсі", розповів про свої голи у ворота київського "Динамо".

Під час прямого включення зі студією "Великого Футболу" бразилець згадав протистояння з київським "Динамо" і зізнався, що для нього ці матчі мали принциповий характер.

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"Це завжди буде важливо для мене. Це були хороші матчі і я радий, що забивав цій команді", – сказав Вілліан.

Лондонський "Челсі" виграв минулий розіграш Ліги Європи. В 1/8 фіналу їм зустрілося київське "Динамо", яке розгромно програло іменитому супернику (0:3 і 0:5). У цьому протистоянні чудовий гол зі штрафного забив саме Вілліан.

Відео голу Вілліана

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