Футболіст "Динамо" двічі налякав свою дівчину до напівсмерті: відео

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Беньямін Вербіч налякав свою дівчину
Беньямін Вербіч налякав свою дівчину / ФК "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Беньямін Вербіч дивно розіграв свою кохану на 1 квітня.

Марі Бокель, подруга Беньяміна Вербіча зняла на відео, як її налякав футболіст. Він двічі нажахав свою супутницю, вистрибуючи з-за рогу в квартирі.

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Беньямін Вербіч вже не в перший раз став в Києві героєм історії, пов'язаної з проявом специфічного почуття гумору. Перед лондонським матчем c "Челсі", який завершився поразкою киян 0:3, польський захисник Томаш Кендзьора і Вербіч влаштували суперечку, за умовами якої той, хто програв, а ним виявився Кендзьора, змушений був написати забавне повідомлення в командний чат.

Поляк не знайшов нічого кращого, як поцікавитися в чаті у партнерів по команді, хто поцупив його труси. "Пацани, хто сп***ив труси з моєї кімнати?", - написав Кендзьора.

Спорт 24 писав, що у неділю, 7 квітня, донецький "Шахтар" та київське "Динамо" зіграють у чвертьфіналі Кубка України. До цього матчу "гірники" випустили промо-ролик. Відео знято у стилі "Гри престолів", а головними персонажами, які протистоять один одному, є "шахтарівець" Жуніор Мораес та "динамівець" Беньямін Вербіч.

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Теги: Динамо 1 квітня Спорт Футбол
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