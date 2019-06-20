Футболіст "Динамо" не забив пенальті Аргентині й залишив шанси команді Мессі: відео

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Момент пенальті
Момент пенальті / twitter.com/ESPNFCarg

Футболіст "Динамо" Дерліс Гонсалес не зумів реалізувати пенальті у матчі Копа Америка. Гравець, який виступає за Парагвай, не переграв голкіпера Аргентини.

У середині другого тайму, коли рахунок був 1:1, оборонець "біло-голубих" Ніколас Отаменді збив Дерліса у власному штрафному майданчику.

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Арбітр матчу без вагань вказав на одинадцятиметрову позначку. Пенальті вирішив пробивати сам Гонсалес. Футболіст "Динамо" пробив у правий від себе кут.

Воротар аргентинців Франко Армані вгадав, куди проб'є Дерліс, і в карколомному стрибку парирував удар.

Матч так і завершився нічиєю 1:1. Таким чином, Парагвай втратив можливість вирвати перемогу та вийти з групи. В іншому матчі цього квартету Колумбія перемогла Катар і вийшла в плей-офф.

У групі B Колумбія набрала вже 6 очок та гарантувала собі участь у плей-офф. Парагвай має два очки, Аргентина та Катар тільки одне. В останньому турі Парагвай зіграє проти Колумбії, а Катар з Аргентиною.

Що стосується Дерліса Гонсалеса, то парагваєць все ще належить київському "Динамо". Однак минулий сезон він провів на правах оренди в бразильському клубі "Сантос". У минулому матчі на Копа Америка проти Катару Дерліс також забив гол.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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