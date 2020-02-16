Гравець "Динамо" не зіграє за клуб до кінця сезону – коментар нападника
Нападник "Динамо" Ібрагім Каргбо не зможе зіграти за київський клуб до кінця сезону. Причина в тому, що Ібрагім протягом сезону вже виступав за два клуби. За більшу кількість команд протягом сезону грати заборонено.
У коментарі виданню Xsport форвард розповів про ситуацію. За його словами, він нічого не знав про це, коли переходив у "Динамо".
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Дізнався від батька. Я запитав у нього, як таке взагалі можливо? Він сказав, що це закон УЄФА про те, що ти не можеш змінити три клуби. Але як? Якщо я був без клубу до цього,
– сказав Ібрагім.
Футболіст висловив сподівання, що юристи "Динамо" допоможуть йому повернутися.
"Я вірю, що все закінчиться. Я хочу грати за "Динамо". Я хочу показати, що в "Динамо" прийшов новий Ібра. Я сподіваюся, що вдасться зіграти раніше травня", – зазначив футболіст.
- Ібрагім Каргбо приєднався до "Динамо" ще у грудні 2019 року. Перейшов він як вільний агент. 19-річний гравець народився в Сьєрра-Леоне, але також має паспорт Бельгії.
- Нападник відправився з "Динамо" на перший збір команди в Туреччину. І навіть відзначився дублем за киян у матчі проти "Кайрату".
- Та в цьому ж матчі він отримав травму. Попередньо було відомо, що він пропустить як мінімум місяць – до кінця лютого. Хоча відновлення може затягнутися і до середини березня.
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