Гравець "Динамо" не зіграє за клуб до кінця сезону – коментар нападника

Нападник "Динамо" Ібрагім Каргбо не зможе зіграти за київський клуб до кінця сезону. Причина в тому, що Ібрагім протягом сезону вже виступав за два клуби. За більшу кількість команд протягом сезону грати заборонено.

У коментарі виданню Xsport форвард розповів про ситуацію. За його словами, він нічого не знав про це, коли переходив у "Динамо".

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Дізнався від батька. Я запитав у нього, як таке взагалі можливо? Він сказав, що це закон УЄФА про те, що ти не можеш змінити три клуби. Але як? Якщо я був без клубу до цього,

– сказав Ібрагім.

Футболіст висловив сподівання, що юристи "Динамо" допоможуть йому повернутися.

"Я вірю, що все закінчиться. Я хочу грати за "Динамо". Я хочу показати, що в "Динамо" прийшов новий Ібра. Я сподіваюся, що вдасться зіграти раніше травня", – зазначив футболіст.