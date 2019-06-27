Футболіст "Динамо" офіційно підписав контракт з іноземним клубом

Вихованець київського "Динамо" Микола Морозюк продовжить кар'єру за кордоном. Футболіст офіційно підписав контакт з турецьким клубом "Різерспор".

"Різеспор" підписав з Миколою Морозюком дворічний контракт. Також передбачена опція продовження угоди ще на рік.

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Микола Морозюк перейшов з "Динамо" у турецький клуб ще взимку на правах оренди. Тепер же Микола став повноцінним гравцем "Різерспора", перейшовши на правах вільного агента.

Радий повідомити, що "Різеспор" підписав з Миколою Морозюком дворічний контракт. У січні цього року коли ми з гравцем приймали рішення про продовження кар'єри, були впевнені, що Микола зможе швидко заграти в Супер Лізі Туреччини. Так і вийшло. Тепер повноцінний контракт, нові виклики в чемпіонаті,

– написав агент українця Вадим Шаблій в Instagram.

У минулому сезоні Морозюк провів за "Різерспор" 14 матчів та віддав одну результативну передачу. Його команда посіла 11-е місце за підсумками національного чемпіонату.