Футболіст "Динамо" офіційно підписав контракт з іноземним клубом

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Микола Морозюк
Микола Морозюк / instagram.com/crizesporas

Вихованець київського "Динамо" Микола Морозюк продовжить кар'єру за кордоном. Футболіст офіційно підписав контакт з турецьким клубом "Різерспор".

"Різеспор" підписав з Миколою Морозюком дворічний контракт. Також передбачена опція продовження угоди ще на рік.

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Микола Морозюк перейшов з "Динамо" у турецький клуб ще взимку на правах оренди. Тепер же Микола став повноцінним гравцем "Різерспора", перейшовши на правах вільного агента.

Радий повідомити, що "Різеспор" підписав з Миколою Морозюком дворічний контракт. У січні цього року коли ми з гравцем приймали рішення про продовження кар'єри, були впевнені, що Микола зможе швидко заграти в Супер Лізі Туреччини. Так і вийшло. Тепер повноцінний контракт, нові виклики в чемпіонаті,
– написав агент українця Вадим Шаблій в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am glad to announce that Rizespor has signed a two-year contract with Mykola Moroziuk. This January, when the player and I were making a decision regarding his further career, we were confident that Mykola would be able to start playing in the Turkish Super League early. And it happened just so. Now he has a full-fledged contract and new challenges in the championship. My congratulations to @crizesporas on signing up the strong player. Good luck, @nikolaymoroziuk! Рад сообщить, что «Ризеспор» подписал с Николаем Морозюком двухлетний контракт. В январе этого года когда мы с игроком принимали решение о продолжении карьеры, были уверены, что Николай сможет быстро заиграть в Супер Лиге Турции. Так и получилось. Теперь полноценный контракт, новые вызовы в чемпионате. Мои поздравления @crizesporas с подписанием сильного защитника. Удачи, @nikolaymoroziuk! #Rizespor #prostar #prostarteam #prostaragency #морозюк #динамокиев

Допис, поширений Shablii Vadim (@shablii_vadim)

У минулому сезоні Морозюк провів за "Різерспор" 14 матчів та віддав одну результативну передачу. Його команда посіла 11-е місце за підсумками національного чемпіонату.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Динамо
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