Футболіст "Динамо" офіційно покинув команду заради екзотичного чемпіонату

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Артур Рудько
Артур Рудько / dynamomania.com

Вихованець "Динамо" Артур Рудько офіційно покинув київський клуб після трьох років з моменту підписання першого контракту. Гравець переїхав у чемпіонат Кіпру.

Новим клубом Артура Рудька став кіпрський "Пафос" з однойменного міста.

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Угода українського воротаря з кіпрським клубом розрахована на два роки. Інші умови договору сторони поки не розголошують.

Рудько перейшов у "Пафос" на правах вільного агента, оскільки його контракт з "Динамо" закінчується 30 червня 2019 року.

Усього Рудько зіграв за "Динамо" тільки у 22 матчах. Артуру не вдалося стати основним голкіпером і він був змушений задовольнитися роллю резервного гравця.

Також Артур встиг за "Динамо" зіграти в п'яти матчах Ліги чемпіонів у 2016 році й пропустив чотири голи. Два матчі голкіпер відстояв на "нуль".

Щодо "Пафосу", то клуб за підсумками минулого чемпіонату посів друге місце у групі вильоту. "Пафос" та клуб у зоні вильоту "Алкі" розділили всього три очки.

 
Artur Rudko καλωσήρθες στην Πάφο! | Artur Rudko welcome to Pafos FC!

Γνωρίστε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας μέσα από ένα ωραίο video! _____________________________________________ We introduce you our new goalkeeper through a highlights video! #PafosMou #PafosFC

Опубліковано PAFOS FC Понеділок, 24 червня 2019 р.
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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо Трансфери
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