Футболіст "Динамо" перебуває у лікарні після моторошної травми

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Віталій Буяльський
Віталій Буяльський / facebook.com/fcdynamoua

Головний лікар "Динамо" Леонід Миронов розповів про характер травм півзахисника Віталія Буяльського та Тамаша Кадара, які не дограли поєдинок із луганською "Зорею".

Кадар не зміг дограти перший тайм і був замінений ще до перерви. Буяльський зазнав ушкодження у другому таймі в зіткненні з воротарем Микитою Шевченком.

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У Буяльського перелом двох ребер – шостого та сьомого, причому одне зі зсувом. Зараз він перебуває у клініці "Борис", у палаті інтенсивної терапії, оскільки в нього був сильний больовий синдром. За декілька днів його випишуть із лікарні.

Що стосується Кадара, то Тамаш відчув під час гри м’язовий спазм. Сьогодні він приїде на базу, відправимо його на УЗД та МРТ, після чого можна буде казати про характер пошкодження більш ґрунтовно. Поки ж трактуємо як звичайне розтягнення чи спазм м’язів задньої поверхні стегна,
– цитує лікаря "Динамо" клубний сайт.

"Динамо" зіграло із "Зорею" внічию, пропустивши гол на останніх хвилинах. Свій матч 28-го туру виграв "Шахтар", який на власному полі здолав "Олександрію". Уже в наступному турі донецький клуб може оформити чемпіонство.

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Теги: Спорт Футбол Динамо УПЛ
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