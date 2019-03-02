Футболіст "Динамо" перейде в інший клуб перед важливим матчем з "Челсі"

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Че Че
Че Че / fcdynamo.kiev.ua

Бразильський півзахисник "Динамо" Че Че близький до того, щоб повернутися на Батьківщину. Гравець може покинути Київ перед важливим двобоєм з лондонським "Челсі" у Лізі Європи.

Че Че близький до переходу в "Сан-Паулу", який тренує Андре Жардіне. Саме наставник бразильців наполягає на трансфері 26-річного футболіста.

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Як повідомляє FOX Sports Rádio BR у Twitter, наразі ніяких деталей перемовин не розголошують.

 

 

За попередньою інформацією, "Сан-Паулу" готовий орендувати Че Че на один рік. Натомість "Динамо" наполягає на повноцінному трансфері гравця.

Transfermarkt оцінює Че Че у 5 млн євро, а контракт футболіста з "Динамо" чинний до літа 2023 року. У поточному сезоні Че Че зіграв за "Динамо" 15 матчів, в яких відзначився одною результативною передачею.

Че-Че перейшов у "Динамо" з "Палмейрас" за 5 мільйонів євро. Трансферне вікно в Бразилії буде відкрито до 3 квітня.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Трансфери
Джерело: 24 Канал
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