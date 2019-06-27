Футболіст "Динамо" потрапив у топ-5 гравці Копа Америка за важливим показником

Футболіст київського "Динамо" Дерліс Гонсалес потрапив у топ-5 найбільш швидких гравці Копа Америка, який відбувається у Бразилії. Гонсалес розмістився на третій позиції.

За даними InStat Sport, швидкість Дерліса 9,5 м/сек. Швидшими за нього виявилися тільки оборонець збірної Колумбії Давінсон Санчес та Акрам Афіф з Катару.

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На цьогорічному турнірі Копа Америка Гонсалес вже встиг забити гол за Парагвай. Дерліс відзначився забитим м'ячем у поєдинку проти Катару.

Окрім того, Дерліс не забив з пенальті у матчі проти Аргентини. Його удар міг принести Парагваю сенсаційну перемогу.

Дерліс Гонсалес все ще належить київському "Динамо". Однак минулий сезон він провів на правах оренди в бразильському клубі "Сантос". З моменту переходу Дерліс зіграв 22 матчі за "Сантос", забив один гол та віддав 5 результативних передач.