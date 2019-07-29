Футболіст "Динамо" відзначився ефектним голом за свою команду: відео

1089 Читать новость на русском
Дерліс Гонсалес
Дерліс Гонсалес / ФК "Динамо"

Півзахисник "Динамо" Дерліс Гонсалес, який виступає на правах оренди за "Сантос" забив у матчі чемпіонату Бразилії з "Аваї" (3:1)

Парагваєць вийшов в стартовому складі і відкрив рахунок на 9 хвилині. На 85-й його замінили.

Читайте також: Футболіст "Динамо" потрапив у топ-5 гравці Копа Америка за важливим показником

Відео гола Дерліса Гонсалеса (на 00:50)

Після цієї перемоги команда Дерліса очолила турнірну таблицю чемпіонату Бразилії. "Сантос" після 12 турів має 29 очок та на 2 залікові пункти випереджає "Палмейрас".

До слова, права на Дерліса Гонсалеса належать київському "Динамо", за "Сантос" парагвайський футболіст виступає на правах оренди, термін якої спливає наступного літа.

Спорт 24 писав, що збірна Парагваю завершила свої виступи на Копа Америка-2019, програвши у чвертьфіналі збірній Бразилії в серії пенальті. Вирішальний удар Парагваю не забив вінгер київського "Динамо" Дерліс Гонсалес.

Для Гонсалеса це був уже другий незабитий пенальті на турнірі. Раніше, у другому турі групового раунду, він не зміг реалізувати одинадцятиметровий у матчі з Аргентиною, при рахунку 1:1.

Все ж, один м'яч на турнірі Дерліс забив, чудово пробивши з дальньої дистанції в матчі першого туру проти збірної Катару (2:2).

blog_ava
Що таке Root-права та як їх отримати на Android: інструкція
сьогодні
9329
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українка Харлан незвичним чином відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото
сьогодні 10:44 Українка Харлан незвичним чином відсвяткувала перемогу на чемпіонаті світу: фото
889
Трансфери команд УПЛ: онлайн
27 липня 12:58 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10453
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5609
Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
28 липня 18:58 Ферстаппен виграв гран-прі Німеччини, Феттель – другий, Хемілтон поза топ-10
202
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
28 липня 18:30 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
1157
Новини
Більше новин
Залиште відгук