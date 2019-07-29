Футболіст "Динамо" відзначився ефектним голом за свою команду: відео

Півзахисник "Динамо" Дерліс Гонсалес, який виступає на правах оренди за "Сантос" забив у матчі чемпіонату Бразилії з "Аваї" (3:1)

Парагваєць вийшов в стартовому складі і відкрив рахунок на 9 хвилині. На 85-й його замінили.

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Відео гола Дерліса Гонсалеса (на 00:50)

Після цієї перемоги команда Дерліса очолила турнірну таблицю чемпіонату Бразилії. "Сантос" після 12 турів має 29 очок та на 2 залікові пункти випереджає "Палмейрас".

До слова, права на Дерліса Гонсалеса належать київському "Динамо", за "Сантос" парагвайський футболіст виступає на правах оренди, термін якої спливає наступного літа.

Спорт 24 писав, що збірна Парагваю завершила свої виступи на Копа Америка-2019, програвши у чвертьфіналі збірній Бразилії в серії пенальті. Вирішальний удар Парагваю не забив вінгер київського "Динамо" Дерліс Гонсалес.

Для Гонсалеса це був уже другий незабитий пенальті на турнірі. Раніше, у другому турі групового раунду, він не зміг реалізувати одинадцятиметровий у матчі з Аргентиною, при рахунку 1:1.

Все ж, один м'яч на турнірі Дерліс забив, чудово пробивши з дальньої дистанції в матчі першого туру проти збірної Катару (2:2).