Футболіст "Динамо" відзначився голом за національну збірну: відео

Нападник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес, який нині виступає за бразильський "Сантос", відзначився голом за збірну Парагваю.

На 75 хвилині товариського поєдинку між Парагваєм та Гватемалою Дерліс відзначився голом з пенальті. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь парагвайців.

Читайте також: "Динамо" цікавиться бразильським оборонцем

Гонсалес виступає за бразильський "Сантос "на умовах оренди, права на футболіста належать київському "Динамо", у яке вінгер має повернутись влітку 2020-го року.

Взимку Гонсалес зацікавив чемпіона Парагваю "Олімпію" з Асунсьйона. Окрім того Дерліс відкрито заявляв, що не хоче повертатися у "Динамо".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram