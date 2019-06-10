Футболіст "Динамо" відзначився голом за національну збірну: відео

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Дерліс Гонсалес
Дерліс Гонсалес / ФК "Динамо"

Нападник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес, який нині виступає за бразильський "Сантос", відзначився голом за збірну Парагваю.

На 75 хвилині товариського поєдинку між Парагваєм та Гватемалою Дерліс відзначився голом з пенальті. Підсумковий рахунок зустрічі – 2:0 на користь парагвайців.

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Гонсалес виступає за бразильський "Сантос "на умовах оренди, права на футболіста належать київському "Динамо", у яке вінгер має повернутись влітку 2020-го року.

Взимку Гонсалес зацікавив чемпіона Парагваю "Олімпію" з Асунсьйона. Окрім того Дерліс відкрито заявляв, що не хоче повертатися у "Динамо".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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