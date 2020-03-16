Футболіст дивом не забив гол у порожні ворота після курйозної помилки суперника: відео

Чемпіонат Австралії з футболу – один з небагатьох у світі, який все ще триває. 14 березня між собою грали один з лідерів ліги "Мельбурн Сіті" та "Сідней Вондерерс". Гра завершилася нічиєю та ефектною невдачею гравця гостей.

До 69 хвилини матчу на табло горіла нічия 1:1. На 21 хвилині гостей вперед вивів Рассел, а на 30 хвилині Маклерен зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті.

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На 69 хвилині футболісти "Сідней Вондерерс" отримала прекрасну нагоду вийти вперед. Оборонець господарів Гуд невдало відпасував на голкіпера головою.

Цим скористався нападник гостей Сох, який відібрав м'яч та обвів голкіпера. Ірландець Саймон Cox вже бачив м'яч у воротах.

Однак Гуд, який відверто "наварив", включився в боротьбу та кинувся рятувати команду. 27-річний австралієць в ефектному підкаті вибив м'яч з лінії воріт.

Дивіться відео курйозного моменту (*час моменту 2:20)

Матч так і завершився нічиєю 1:1. У чемпіонаті Австралії "Мельбурн" утримує другу сходинку. "Сідней" поки перебуває на 8-й позиції.

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