Футболіст Еміліано Сала знайдений мертвим

379 Читать новость на русском
Еміліано Сала знайдений мертвим
Еміліано Сала знайдений мертвим / twitter.com

Тіло, яке було знайдене на борту затонулого літака в Ла-Манші, належить аргентинському футболісту "Кардіффа" Еміліано Салі.

Нападник "Кардіффа" Еміліано Сала знайдений мертвим. Поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст.

Читайте також: Французький "Нант" вимагає у "Кардіффа" заплатити за зниклого Еміліано Сала

Тіло пілота літака Дейва Ібботсона досі не знайдене. Поліція вже повідомила родини Сали та пілота.

 

 

Що сталося з Еміліано Сала?
Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Відомо, що перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.

23 січня рятувальники відзначилися першими знахідками – їм вдалося виявити уламки металу поблизу місця можливої катастрофи, однак жодних слідів людей не було.

24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.

У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака, яким летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Головні новини 7 лютого: депутати плідно попрацювали в Раді, знайдено заміну Супрун
сьогодні
4492
Теги: Спорт Пропав Еміліано Сала Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандал Алієвих: суд виніс рішення у справі екс-подружжя
7 лютого 21:31 Скандал Алієвих: суд виніс рішення у справі екс-подружжя
1105
Павелко голосував у Верховній Раді за зміни до Конституції України, перебуваючи у Римі: фото
7 лютого 19:58 Павелко голосував у Верховній Раді за зміни до Конституції України, перебуваючи у Римі: фото
445
Збірна України обіграла Болгарію у матчі Кубка Федерації
7 лютого 15:50 Збірна України обіграла Болгарію у матчі Кубка Федерації
449
Збірна України опустилась в оновленому рейтингу ФІФА
7 лютого 13:22 Збірна України опустилась в оновленому рейтингу ФІФА
351
"Манчестер Сіті" переміг "Евертон" та повернув перше місце в АПЛ: відео
7 лютого 10:01 "Манчестер Сіті" переміг "Евертон" та повернув перше місце в АПЛ: відео
844
"Барселона" та "Реал" розійшлися миром у матчі Кубка Іспанії: відео голів
7 лютого 09:36 "Барселона" та "Реал" розійшлися миром у матчі Кубка Іспанії: відео голів
482
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук