Футболіст Еміліано Сала знайдений мертвим
Тіло, яке було знайдене на борту затонулого літака в Ла-Манші, належить аргентинському футболісту "Кардіффа" Еміліано Салі.
Нападник "Кардіффа" Еміліано Сала знайдений мертвим. Поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст.
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Тіло пілота літака Дейва Ібботсона досі не знайдене. Поліція вже повідомила родини Сали та пілота.
Що сталося з Еміліано Сала?
Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Відомо, що перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
23 січня рятувальники відзначилися першими знахідками – їм вдалося виявити уламки металу поблизу місця можливої катастрофи, однак жодних слідів людей не було.
24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.
У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака, яким летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.