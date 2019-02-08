Футболіст Еміліано Сала знайдений мертвим

Тіло, яке було знайдене на борту затонулого літака в Ла-Манші, належить аргентинському футболісту "Кардіффа" Еміліано Салі.

Нападник "Кардіффа" Еміліано Сала знайдений мертвим. Поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст.

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Тіло пілота літака Дейва Ібботсона досі не знайдене. Поліція вже повідомила родини Сали та пілота.

The body recovered from the wreckage of a crashed plane in the English Channel is that of Cardiff striker Emiliano Sala.https://t.co/UWB530iwSf pic.twitter.com/x9JQeBGk1p — BBC Sport (@BBCSport) 8 февраля 2019 г.

Що сталося з Еміліано Сала?

Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Відомо, що перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.



23 січня рятувальники відзначилися першими знахідками – їм вдалося виявити уламки металу поблизу місця можливої катастрофи, однак жодних слідів людей не було.



24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.



У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака, яким летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.

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