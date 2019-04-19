Футболіст "Інгульця" несподівано порівняв свій клуб з "Аяксом"

Півзахисник "Інгульця" Євген Запорожець прокоментував вихід у фінал Кубка України, порівнявши команду з "Аяксом" в Лізі чемпіонів.

Спорт 24 писав, що у півфінальному матчі Кубка України "Інгулець" вдома приймав "Зорю", яку сенсаційно обіграв з рахунком 2:1. У свою чергу, "Аякс" сенсаційно вибив "Ювентус" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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Перед матчем із "Зорею" всі жартували, що ми український "Лестер", тільки в Кубку. Але порівняння з "Аяксом" мені подобається більше. Зараз ця команда робить неймовірний шум в Європі. Прямо-таки як ми в Україні.

"Шахтар" – одна з найсильніших команд чемпіонату України. Там підібрані чудові футболісти. Але це фінал. Тут може трапитися все, що завгодно. Постараємося зробити так, щоб наша казка була зі щасливим кінцем", – сказав Запорожець.

Спорт 24 писав, що президент "Інгульця" заплатив неймовірні призові футболістам за вихід у фінал Кубка України.

Фінал Кубка України відбудеться 15 травня у Запоріжжі. Переможець турніру зіграє у груповому етапі Ліги Європи. Та якщо "Шахтар" здобуде право виступити у Лізі чемпіонів, то це право перейде до третьої команди в УПЛ. Натомість четверта та п’ята команди чемпіонату України стартуватимуть у турнірі з матчів кваліфікації. "Інгульцю" ж слід лише перемагати, щоб зіграти у Лізі Європи.

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