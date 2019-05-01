Футболіст "Інгульця" забив неймовірний гол у стилі Ібрагімовіча: відео

Футбольний клуб "Інгулець" у матчі Першої ліги на власному полі розгромив "Суми". Команда з села Петрове забила у ворота суперників одразу шість голів. Один з них вийшов навдивовижу видовищним.

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У першому таймі у ворота "Сум" відзначився Олександр Акименко. Нападнику вдався гол у стилі "удар скорпіона" – п'ятою у падінні через себе. Воротар суперників не очікував на такий удар, і пропустив гол.

У другому таймі Акименко відзначився ще раз. А "Інгулець" у підсумку переміг 6:0. Також за команду хет-триком відзначився Дмитро Сула та ще один гол на рахунку Іллі Коваленка.

Відеоогляд матчу "Інгулець" – "Суми"