Футболіст "Карпат" Артем Федецький йде на парламентські вибори від "Слуги народу"

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Артем Федецький
Артем Федецький / ФК "Карпати"

Футболіст львівських "Карпат" та екс-гравець збірної України Артем Федецький йде на дострокові парламентські вибори. Федецький у списку від президентської партії "Слуга народу".

Стали відомі кандидати в народні депутати України від партії "Cлуга Народу" в мажоритарних округах.

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Кандидатом від 118-го округу став саме захисник львівський "Карпат" Артем Федецький. З повним списком можна ознайомитися на сайті партії.

Також до Верховної Ради від партії "Слуга народу" спробує потрапити спортсмен Жан Беленюк. Борець 10-й у списку.

Артем Федецький – 34-річний футболіст, вихованець донецького "Шахтаря". У 2009 році разом з "гірниками" виграв Лігу Європи. Окрім "Карпат" і "Шахтаря" виступав за "Дніпро", "Арсенал" Київ та "Харків". У Німеччині грав за клуб "Дармштадт". Федецький виступає проти натуралізації українських футболістів. Також Артем не підтримує те, що українські спортсмени виступають у Росії.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

 

 

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Теги: Спорт Парламентські вибори 2019 Футбол Новини Спорту ФК Карпати Слуга народу
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