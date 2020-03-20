Футболіст "Карпат" Дубінчак рулоном туалетного паперу відправив свою дівчину у нокаут – відео

Захисник львівських "Карпат" Владислав Дубінчак прийняв естафету у новому челенджі "Залишайся вдома". Футболіст продемонстрував свою техніку, але в кінці курйозно потрапив папером своїй дівчині у голову.

Зараз поширюється інтернетом новий челендж "Залишайся вдома", де спортсмени і не тільки вони жонглюють рулоном туалетного паперу. Це заклик до людей без потреби не залишати свої домівки під час пандемії коронавірусу.

Варто побачити Як зірки футболу приєдналися до челенджу "Залишайся вдома", набиваючи туалетний папір: відео

Владислав Дубінчак отримав естафету від гравця луганської "Зорі" Богдана Лєднєва. Захисник "Динамо", який перебуває в оренді у львівському клубі одразу відгукнувся на цей виклик, але щось пішло не за планом футболіста.

Дубінчак майстерно жонглював туалетним папером, але в кінці потрапив у голову своєї дівчини, яка була поруч.

Кумедним відео гравець поділився у своєму інстаграмі.

Бережіть своїх дівчат,

– з іронією прокоментував футболіст.

Дубінчак передав виклик "карпатівцям" Артему Козаку, Єгору Назарині та одному зі своїх друзів.

Додамо, що тенісисти зробили цей челендж на свій лад, набиваючи туалетний папір ракеткою. Гімнастки ж видумали оригінальний похід за продуктами у магазин дістаючи все необхідне із поличок ногою.

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