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Футболіст "Карпат" перейшов у "Львів"

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Андрій Бусько / fckarpaty.com

ПФК "Львів" підсилився футболістом "Карпат" Андрієм Бусько. Незабаром клуби офіційно оголосять про трансфер.

22-річний Бусько є вихованцем "Карпат", але за основний склад "левів" у цьому сезоні не зіграв жодного матчу.

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Бусько підпише зі "Львовом" контракт на три роки. Інші деталі переходу не повідомляються.

Андрій Бусько став десятим футболістом, який покинув "Карпати" взимку. Як відомо, "леви" мають фінансові проблеми, через що відпускають футболістів.

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Хто ще покинув "Карпати"?

  • Першим став нападник Крістіан Понде. Після цього з команди пішов Франціско Ді Франко.
  • 21 січня за один день команда розпрощалася одразу з п’ятьма гравцями – захисники Олександр Кучер, Сергій Вакуленко, Олексій Ковтун та півзахисник Назар Вербний покинули клуб як вільні агенти, а Олексія Гуцуляка продали в чернігівську "Десну"
  • Нападник Мелвін Лоренцен пішов з клубу ще наприкінці 2019 року. 22-го січня з "Карпат" пішов голкіпер Роман Підківка.
  • Натомість "леви" підписали контракт з двома новачками – Олексієм Хахльовим та Андро Гіоргадзе.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери ФК Карпати ФК Львів
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