Футболіст "Карпат" перейшов у "Львів"

ПФК "Львів" підсилився футболістом "Карпат" Андрієм Бусько. Незабаром клуби офіційно оголосять про трансфер.

22-річний Бусько є вихованцем "Карпат", але за основний склад "левів" у цьому сезоні не зіграв жодного матчу.

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Бусько підпише зі "Львовом" контракт на три роки. Інші деталі переходу не повідомляються.

Андрій Бусько став десятим футболістом, який покинув "Карпати" взимку. Як відомо, "леви" мають фінансові проблеми, через що відпускають футболістів.

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