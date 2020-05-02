Футболіст "Карпат" потрапив у скандал через фото з радянською символікою: реакція клубу

Львівський футбольний клуб "Карапти" попередив гравця своєї команди Олексія Хахльова, який неоднозначно привітав свою бабусю з днем народження.

Чемпіон світу у складі збірної України U-20 розмістив у сторіс Instagram спільне фото зі своєю бабусею. При цьому в руках Хахльов тримав червоний прапор із зображенням Володимира Леніна.

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"З днем народження, головний командир", – підписав фото Хахльов.

Пізніше футболіст видалив свій пост і написав: "Бувають жарти доречні і недоречні. Моє останнє розміщене фото саме з розряду недоречних жартів. Прошу вибачення у всіх, кого цим образив".

В заяві на офіційному сайті "Карпати" осудили розміщення будь-яких світлин, де гравці клубу позують на фоні чужорідної символіки.

Зазначається, що Хахльов був попереджений та поінформований про більш серйозні санкції у разі повторення подібного випадку.

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