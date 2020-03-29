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Футболіст "Карпат" повернеться в іноземний клуб

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Єгор Назарина / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" влітку втратять півзахисника Єгора Назарину. Футболіст, який виступає за "левів" на правах оренди, хоче повернутися у бельгійський "Антверпен".

Орендна угода Назарини розрахована до 30 червня 2020 року. Втім, її, можливо, продовжать через рекомендації ФІФА.

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Як повідомляє Voetbalkrant з посиланням на Gazet van Antwerpen, 22-річний футболіст не хоче залишатися у "Карпатах".

Назарина ставить за мету грати за команду рівнем вище. Натомість "Карпати" борються за виживання і ризикують опуститися у Першу лігу.

У цьому сезоні Єгор зіграв за "левів" 16 матчів і забив 5 голів.

Контракт Назарини з "Антверпеном" розрахований до літа 2021 року. Із січня 2018-го Назарина зіграв 18 матчів за бельгійський клуб.

Портал Transfermarkt оцінює українського футболіста у 500 тисяч євро.

трансферні новини "карпат"

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Трансфери ФК Карпати Футбол Спорт
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